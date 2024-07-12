Руслан Кукушбаев - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Темирханович
|Фамилия
|Кукушбаев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Темирханович
|Фамилия
|Кукушбаев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Строгино (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|61'
|19.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|90'
|12.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)