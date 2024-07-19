Никита Криворучко - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Криворучко
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Никита
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Криворучко
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|11'