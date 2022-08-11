Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010