Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Левски
ПАОК - Левски: обзор матча 28 июля 2022
ПАОК
28.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Левски
56'
Т. Дантас
25'
Роналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Левски
90'
+3
Замена
A. Ivanov Mitkov
️️️️
B. Bari
89'
Желтая карточка
K. van der Kaap
Желтая карточка
С. Ингасон
86'
85'
Замена
М. Петков
️️️️
Г. Миланов
82'
Замена
А. Краев
️️️️
Роналдо
Вторая желтая
Виейринья
81'
Желтая карточка
Виейринья
80'
77'
Желтая карточка
Ф. Крастев
72'
Желтая карточка
B. Bari
Вторая желтая
Д. Аугусто
72'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Каргас
72'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Э. Лирацис
66'
Желтая карточка
Д. Аугусто
64'
Желтая карточка
Я. Каргас
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дантас
56'
Замена
Виейринья
️️️️
Р. Соареш
46'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Н. Куальята
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Роналдо
Желтая карточка
Я. Куртич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Николас Куальята
ЦП
7
Халед Нарей
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
2
Джереми Петрис
ЦП
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
97
Welton
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Андриан Краев
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
8
Antoan Stoyanov
ЦП
4
Nathan Holder
ЦП
88
Марин Петков
ЦФ
4-5-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
4
Каргас
2
Лирацис
27
Куртич
14
Живкович
26
Дантас
10
Куальята
8
Аугусто
7
Нарей
3-4-3
13
Михайлов
19
Сонко Сундберг
33
Кордоба
55
27
Галчев
10
Крастев
17
Миланов
2
Петрис
19
7
Роналдо
97
55
Соареш
20
Виейринья
20
Виейринья
55
Соареш
4
Каргас
22
Шваб
22
Шваб
4
Каргас
2
Лирацис
70
Куциас
70
Куциас
2
Лирацис
10
Куальята
21
Бисесвар
21
Бисесвар
10
Куальята
7
Роналдо
8
Краев
8
Краев
7
Роналдо
19
10
10
19
17
Миланов
88
Петков
88
Петков
17
Миланов
Остались в запасе
ПАОК
Левски
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Antoan Stoyanov
ЦП
4
Nathan Holder
ЦП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Antoan Stoyanov
ЦП
4
Nathan Holder
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ПАОК - Левски
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Левски
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Левски» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Левски» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+