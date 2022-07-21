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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левски - ПАОК
Левски - ПАОК: обзор матча 21 июля 2022
Левски
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ПАОК
1'
W.
19'
B. Bari
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Левски - ПАОК
Замена
A. Ivanov Mitkov
️️️️
W.
90'
+3
Замена
N. Holder
️️️️
B. Bari
90'
Замена
М. Петков
️️️️
Роналдо
87'
84'
Желтая карточка
Д. Аугусто
82'
Желтая карточка
Х. Нарей
81'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
П. Галчев
75'
71'
Замена
Брэндон
️️️️
Г. Куциас
71'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ш. Шваб
57'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Т. Дантас
56'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
W.
28'
ГОЛ! 2:0!
B. Bari
Пас отдал
Г. Миланов
19'
ГОЛ! 1:0!
W.
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
2
Джереми Петрис
ЦП
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
97
Welton
ЦФ
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
4
Nathan Holder
ЦП
8
Antoan Stoyanov
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
88
Марин Петков
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
ЦФ
7
Халед Нарей
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
3-4-3
13
Михайлов
19
Сонко Сундберг
33
Кордоба
55
2
Петрис
10
Крастев
17
Миланов
27
Галчев
97
19
7
Роналдо
4-4-1
24
Котарски
15
Ингасон
4
Каргас
20
Виейринья
55
Соареш
26
Дантас
14
Живкович
8
Аугусто
22
Шваб
70
Куциас
19
4
4
19
97
10
10
97
7
Роналдо
88
Петков
88
Петков
7
Роналдо
26
Дантас
27
Куртич
27
Куртич
26
Дантас
22
Шваб
22
Соареш
22
Соареш
22
Шваб
70
Куциас
23
Брэндон
23
Брэндон
70
Куциас
Остались в запасе
Левски
ПАОК
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Antoan Stoyanov
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
ЦФ
7
Халед Нарей
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Antoan Stoyanov
ЦП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
ЦФ
7
Халед Нарей
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Левски - ПАОК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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