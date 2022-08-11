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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левски - Хэмран
Левски - Хэмран: обзор матча 11 августа 2022
Левски
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Хэмран
90+1'
Цунами
78'
М. Гилламьер
90+2'
Р. Камензули
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Левски - Хэмран
Замена
И. Попов
️️️️
K. van der Kaap
120'
+2
120'
Замена
V. De Freitas
️️️️
O. Bjeličić
118'
Замена
M. Fedele
️️️️
R. Prša
Замена
М. Петков
️️️️
W.
115'
106'
Желтая карточка
Додо
Желтая карточка
W.
103'
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Камензули
Пас отдал
Додо
ГОЛ! 1:1!
Цунами
90'
+1
Замена
И. Стефанов
️️️️
Роналдо
88'
Замена
П. Галчев
️️️️
Д. Петрис
88'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Гилламьер
72'
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
I. Nedeljkovic
3'
Желтая карточка
O. Bjeličić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
7
Jonny
ЦФ
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
8
Antoan Stoyanov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ЦФ
Хэмран
4
Стив Борг
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
19
Сонко Сундберг
6
Цунами
55
33
Кордоба
8
Краев
2
Петрис
10
Крастев
97
19
7
Роналдо
2-1-3-4
1
Бонелло
14
3
Камензули
6
Гилламьер
91
Марселина
25
27
35
7
21
21
Корбалан
2
Петрис
27
Галчев
27
Галчев
2
Петрис
55
71
Попов
71
Попов
55
7
Роналдо
13
Стефанов
13
Стефанов
7
Роналдо
97
88
Петков
88
Петков
97
27
17
17
27
21
21
21
21
35
99
99
35
Остались в запасе
Левски
Хэмран
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
8
Antoan Stoyanov
ЦП
4
Стив Борг
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
8
Antoan Stoyanov
ЦП
Остались в запасе
4
Стив Борг
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Статистика матча Левски - Хэмран
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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