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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэмран - Левски
Хэмран - Левски: обзор матча 04 августа 2022
Хэмран
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Левски
90+5'
Ф. Крастев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэмран - Левски
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Ф. Крастев
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
R. Prša
81'
80'
Замена
И. Стефанов
️️️️
B. Bari
80'
Замена
А. Краев
️️️️
Г. Миланов
78'
Замена
М. Петков
️️️️
Роналдо
Замена
I. Nedeljkovic
️️️️
S. Elvis Mashike
68'
43'
Желтая карточка
Х. Кордоба
11'
Пенальти не реализован!
Ф. Крастев
Желтая карточка
М. Гилламьер
10'
Желтая карточка
С. Борг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
7
Jonny
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
10
Додо
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Хэмран
13
Steve Sultana
ВР
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
21
Matteo Fedele
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
8
Андриан Краев
ОП
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ЦФ
2-1-2-5
1
Бонелло
3
Камензули
4
Борг
6
Гилламьер
91
Марселина
27
21
10
Додо
99
7
21
Корбалан
3-3-3
13
Михайлов
19
Сонко Сундберг
33
Кордоба
55
2
Петрис
10
Крастев
17
Миланов
97
19
7
Роналдо
21
7
Монтебелло
7
Монтебелло
21
99
35
35
99
17
Миланов
8
Краев
8
Краев
17
Миланов
19
13
Стефанов
13
Стефанов
19
7
Роналдо
88
Петков
88
Петков
7
Роналдо
Остались в запасе
Хэмран
Левски
13
Steve Sultana
ВР
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
21
Matteo Fedele
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
13
Steve Sultana
ВР
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
21
Matteo Fedele
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
12
Yoan Zagorov
ВР
4
Nathan Holder
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
27
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
Статистика матча Хэмран - Левски
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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