Данил Глинский - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Глинский
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2002 (22 года)
|Рост
|193
|Имя
|Данил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Глинский
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2002 (22 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -83'
|Тверь (Тверь)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.06.2024
|77' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|01.06.2024
|90' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)
|19.05.2024
|90' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|12.05.2024
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|83'
|28.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|20.04.2024
|73' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)