Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Велес
Иван Никин
Трансферы
Иван Никин - трансферы
Велес
9 февраля 2004 (22), Москва
#87 | Полузащитник
186 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / 09.02.24
Сочи-2
Торпедо-2
Свободный агент
Главные новости
Спецпроект
Угадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Россия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
1
Видео
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
10:45
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
7
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
7
Карасев мог бросить судейство
09:15
2
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
22
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на на руках носить»
08:48
4
9 российским арбитрам грозит тюрьма, ограничение в «Зените», кто выгнал Карпина из «Динамо» и другие новости
02:00
Все новости
