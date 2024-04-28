Роман Колмаков - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Колмаков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Роман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Колмаков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|8
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|68' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|90'
|19.06.2024
|85' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|61' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|90'
|07.06.2024
|66' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|19.05.2024
|77' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|88'
|12.05.2024
|62' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|28.04.2024
|1' -58'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|1' -77'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|43'
|13.04.2024
|1' -46'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|46' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)