Александр Рейз - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рейз
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рейз
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|19.06.2024
|1' -68'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|19.05.2024
|1' -76'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|05.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|21.04.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|87'
|07.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)
|66' 18'