Максим Тарасов - статистика
#71 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Максим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|19.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Иркутск (Иркутск)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)