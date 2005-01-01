Введите ваш ник на сайте
Пари НН
Егор Смелов
Новости
€ 300 тыс
Егор Смелов - новости
Пари НН
11 марта 2005 (20), Санкт-Петербург
#17 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
Новости
Фото
Игрок «Динамо» перешел в «Пари НН»
9 сентября
Хавбек «Динамо» перейдет в «Пари НН»
6 сентября
2
«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов
4 июня
2
«Динамо» возьмет на сбор шесть молодых игроков
10 января
1
