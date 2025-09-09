Введите ваш ник на сайте
Егор Смелов
Трансферы
€ 300 тыс
Егор Смелов - трансферы
Пари НН
11 марта 2005 (20), Санкт-Петербург
#17 | Полузащитник
178 см
Россия
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.09.25 / 30.06.26
Динамо
Пари НН
Аренда
01.07.25 / 30.06.27
Динамо-2
Динамо
?
Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости
01:55
01:55
Фото
Обращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
01:05
01:05
1
Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
00:25
00:25
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил
Вчера, 23:57
Вчера, 23:57
1
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
Вчера, 23:16
Вчера, 23:16
6
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
Вчера, 23:01
2
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
Вчера, 22:37
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
Вчера, 22:28
4
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
Вчера, 22:09
19
РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры
Вчера, 21:48
Вчера, 21:48
58
