Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Егор Смелов - трансферы

Пари НН
11 марта 2005 (20), Санкт-Петербург
#17 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.09.25 / 30.06.26
Динамо
Пари НН
Аренда
01.07.25 / 30.06.27
Динамо-2
Динамо
?
Главные новости
Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости
01:55
ФотоОбращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
01:05
1
Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
00:25
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил
Вчера, 23:57
1
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
Вчера, 23:16
6
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
2
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
4
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
19
РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры
Вчера, 21:48
58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 