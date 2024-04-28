Даниил Борисов - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|25.06.2024
|64' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|1:0
|Родина-М (Москва)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)