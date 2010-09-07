Раиль Маликов - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Раиль
|Фамилия
|Маликов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1985 (37 лет)
|Имя
|Раиль
|Фамилия
|Маликов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1985 (37 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|Был в запасе
|Турция
|1:0
|Азербайджан
|07.10.2011
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:4
|Австрия
|06.09.2011
|Был в запасе
|Азербайджан
|3:2
|Казахстан
|02.09.2011
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:1
|Бельгия
|07.06.2011
|1' -90'
|Азербайджан
|1:3
|Германия
|03.06.2011
|1' -90'
|Казахстан
|2:1
|Азербайджан
|29.03.2011
|1' -90'
|Бельгия
|4:1
|Азербайджан
|30'
|12.10.2010
|1' -45'
|Азербайджан
|1:0
|Турция
|08.10.2010
|1' -90'
|Австрия
|3:0
|Азербайджан
|07.09.2010
|1' -90'
|Германия
|6:1
|Азербайджан