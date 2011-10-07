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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Австрия
Азербайджан - Австрия: обзор матча 07 октября 2011
Азербайджан
07.10.2011, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 11 тур
1 : 4
Завершен
Австрия
74'
В. Надиров
34'
А. Иваншиц
51'
М. Янко
62'
М. Янко
90+1'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Австрия
+1
ГОЛ! 1:4!
З. Юнузович
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
П. Шарнер
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
Р. Алиев
ГОЛ! 1:3!
В. Надиров
Пас отдал
А. Исмаилов
Замена
Д. Ройер
️️️️
А. Иваншиц
Замена
З. Юнузович
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 0:3!
М. Янко
Замена
В. Надиров
️️️️
В. Джавадов
ГОЛ! 0:2!
М. Янко
Пас отдал
А. Иваншиц
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
Р. Садигов
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Пас отдал
Д. Алаба
Красная карточка
С. Юнисоглу
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
20
Уфук Будак
ЦЗ
15
Руслан Абышев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
13
Вургун Хусейнов
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Австрия
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Азербайджан
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Австрия
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Даниэль Ройер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Агаев
3
Юнисоглу
14
Садигов
14
Садыгов
5
Аллахвердиев
15
Абышев
22
Исмаилов
11
Алиев
0
Джавадов
13
Хусейнов
3-3-2-2
0
Грюнвальд
8
Алаба
15
Предль
3
Драгович
16
Шарнер
14
Баумгартлингер
5
Фукс
10
Иваншиц
18
Даг
7
Арнаутович
21
Янко
14
Садигов
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
14
Садигов
0
Джавадов
17
Надиров
17
Надиров
0
Джавадов
10
Иваншиц
0
Ройер
0
Ройер
10
Иваншиц
7
Арнаутович
10
Юнузович
10
Юнузович
7
Арнаутович
16
Шарнер
0
Хозинер
0
Хозинер
16
Шарнер
Остались в запасе
Азербайджан
Австрия
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Остались в запасе
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Остались в запасе
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Дитмар Константини
Статистика матча Азербайджан - Австрия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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