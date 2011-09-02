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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Бельгия
Азербайджан - Бельгия: обзор матча 02 сентября 2011
Азербайджан
02.09.2011, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бельгия
86'
Р. Алиев
55'
Т. Симонс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Бельгия
ГОЛ! 1:1!
Р. Алиев
Пас отдал
М. Шукуров
Замена
Б. Субашич
️️️️
А. Чертоганов
Желтая карточка
Э. Маммадов
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Э. Аллахвердиев
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
Р. Абышев
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Э. Маммадов
️️️️
А. Исмаилов
Желтая карточка
А. Набиев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Симонс
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
15
Руслан Абышев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
3
Акил Набиев
ЛП
8
Александр Чертоганов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Азербайджан
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
23
Эльшан Маммадов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Давид Хуберт
ЦП
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
4-4-1-1
1
Агаев
5
Аллахвердиев
15
Абышев
14
Садыгов
0
Шукуров
3
Набиев
8
Чертоганов
22
Исмаилов
16
Гусейнов
11
Алиев
0
Джавадов
4-3-1-2
12
Миньоле
4
Компани
3
Ломбертс
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
6
Витсель
8
Феллайни
3
Симонс
10
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
22
Исмаилов
23
Маммадов
23
Маммадов
22
Исмаилов
15
Абышев
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
15
Абышев
8
Чертоганов
10
Субашич
10
Субашич
8
Чертоганов
9
Лукаку
14
Де Камарго
14
Де Камарго
9
Лукаку
Остались в запасе
Азербайджан
Бельгия
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
15
Давид Хуберт
ЦП
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Остались в запасе
15
Давид Хуберт
ЦП
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Азербайджан - Бельгия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
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