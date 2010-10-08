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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Азербайджан
Австрия - Азербайджан: обзор матча 08 октября 2010
Австрия
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Азербайджан
3'
С. Предль
53'
М. Арнаутович
90+2'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Азербайджан
ГОЛ! 3:0!
М. Арнаутович
+2
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
З. Юнузович
Замена
Р. Садигов
️️️️
В. Джавадов
Желтая карточка
Р. Алиев
Замена
В. Надиров
️️️️
Э. Мамедов
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Р. Линц
Замена
В. Кавлак
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Желтая карточка
С. Юнисоглу
Желтая карточка
С. Предль
10'
Желтая карточка
Э. Аллахвердиев
ГОЛ! 1:0!
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
21
Юрген Махо
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Роланд Линц
ЦП
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
9
Самир Аббасов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
4-1-2-3
21
Махо
5
Фукс
16
Шарнер
15
Предль
17
Кляйн
3
Шимер
10
Юнузович
9
Линц
11
Харник
7
Арнаутович
11
Майерхофер
3-2-3-1-1
1
Агаев
5
Аллахвердиев
14
Садыгов
3
Юнисоглу
0
Шукуров
2
Маликов
9
Аббасов
19
Амиргулиев
10
Мамедов
11
Алиев
0
Джавадов
10
Юнузович
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Юнузович
11
Харник
0
Кавлак
0
Кавлак
11
Харник
9
Линц
9
Хоффер
9
Хоффер
9
Линц
0
Джавадов
14
Садигов
14
Садигов
0
Джавадов
10
Мамедов
17
Надиров
17
Надиров
10
Мамедов
Остались в запасе
Австрия
Азербайджан
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
12
Фархад Велиев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Австрия - Азербайджан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
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