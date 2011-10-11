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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Азербайджан
Турция - Азербайджан: обзор матча 11 октября 2011
Турция
11.10.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 12 тур
1 : 0
Завершен
Азербайджан
60'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Азербайджан
+3
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
У. Будак
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Г. Торе
️️️️
Э. Белезоглу
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
С. Инан
Замена
С. Инан
️️️️
К. Казим-Ричардс
Замена
Э. Маммадов
️️️️
А. Исмаилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
23
Синан Болат
ВР
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
15
Руслан Абышев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Турция
12
Хакан Арикан
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Азербайджан
23
Андрей Попович
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
23
Эльшан Маммадов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
4-4-2
23
Болат
4
Коркмаз
4
Зан
3
Балта
22
Сариоглу
10
Туран
15
Топал
0
Белезоглу
6
Алтынтоп
17
Йылмаз
20
Казим-Ричардс
3-2-3-2
1
Агаев
15
Абышев
14
Садыгов
21
Левин
0
Шукуров
20
Будак
22
Исмаилов
8
Чертоганов
16
Гусейнов
17
Надиров
10
Субашич
20
Казим-Ричардс
8
Инан
8
Инан
20
Казим-Ричардс
0
Белезоглу
11
Торе
11
Торе
0
Белезоглу
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
22
Исмаилов
23
Маммадов
23
Маммадов
22
Исмаилов
20
Будак
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
20
Будак
Остались в запасе
Турция
Азербайджан
12
Хакан Арикан
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
23
Андрей Попович
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
12
Хакан Арикан
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
23
Андрей Попович
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Турция - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
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