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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Азербайджан
Казахстан - Азербайджан: обзор матча 03 июня 2011
Казахстан
03.06.2011, пятница, 17:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 7 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
57'
С. Гридин
68'
С. Гридин
63'
В. Надиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Азербайджан
Замена
А. Киров
️️️️
М. Хайруллин
Замена
С. Хижниченко
️️️️
С. Остапенко
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
ГОЛ! 2:1!
С. Гридин
Замена
М. Рожков
️️️️
Ю. Логвиненко
ГОЛ! 1:1!
В. Надиров
Замена
В. Надиров
️️️️
Д. Гусейнов
ГОЛ! 1:0!
С. Гридин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
0
Роман Нестеренко
ВР
0
Сергей Гридин
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
15
Казбек Гетериев
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Самат Смаков
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
22
Афран Исмаилов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Казахстан
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
2-1-5-1-1
0
Нестеренко
0
Гридин
0
Мухтаров
6
Нурдаулетов
0
Шмидтгаль
15
Гетериев
10
Хайруллин
23
Логвиненко
7
Конысбаев
8
Смаков
9
Остапенко
3-2-2-1-1
1
Агаев
18
Медведев
14
Садыгов
15
Аббасов
21
Левин
2
Маликов
22
Исмаилов
16
Гусейнов
11
Алиев
0
Джавадов
10
Хайруллин
2
Киров
2
Киров
10
Хайруллин
23
Логвиненко
0
Рожков
0
Рожков
23
Логвиненко
9
Остапенко
20
Хижниченко
20
Хижниченко
9
Остапенко
16
Гусейнов
17
Надиров
17
Надиров
16
Гусейнов
Остались в запасе
Казахстан
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Казахстан - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
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0 : 0
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