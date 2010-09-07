Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Азербайджан
Германия - Азербайджан: обзор матча 07 сентября 2010
Германия
07.09.2010, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 2 тур
6 : 1
Завершен
Азербайджан
26'
Х. Вестерманн
44'
Л. Подольски
45+1'
М. Клозе
52'
Р. Садыгов (АГ)
85'
Х. Бадштубер
90+1'
М. Клозе
55'
В. Джавадов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Азербайджан
ГОЛ! 6:1!
М. Клозе
Пас отдал
Какау
+1
ГОЛ! 5:1!
Х. Бадштубер
Пас отдал
М. Озил
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
В. Надиров
Замена
Какау
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Р. Садигов
️️️️
А. Чертоганов
Замена
М. Марин
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 4:1!
В. Джавадов
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
С. Юнисоглу
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Садыгов
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
Л. Подольски
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
Х. Вестерманн
Пас отдал
М. Клозе
Замена
Х. Вестерманн
️️️️
П. Мертезакер
13'
Травма
П. Мертезакер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Саша Ритер
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ЦЗ
2
Раиль Маликов
ПЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЛП
8
Александр Чертоганов
ОП
9
Самир Аббасов
ЦП
18
Максим Медведев
ПП
17
Вугар Надиров
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Германия
12
Рене Адлер
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
20
Фабио Луис Рамим
АП
16
Амит Гулузаде
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
0
Ритер
14
Бадштубер
0
Мертезакер
0
Лам
10
Подольски
6
Хедира
7
Швайнштайгер
10
Озил
0
Клозе
13
Мюллер
4-1-3-2
1
Агаев
2
Маликов
3
Юнисоглу
0
Шукуров
5
Аллахвердиев
8
Чертоганов
18
Медведев
9
Аббасов
14
Садыгов
0
Джавадов
17
Надиров
0
Мертезакер
14
Вестерманн
14
Вестерманн
0
Мертезакер
13
Мюллер
21
Марин
21
Марин
13
Мюллер
7
Швайнштайгер
16
Какау
16
Какау
7
Швайнштайгер
8
Чертоганов
14
Садигов
14
Садигов
8
Чертоганов
3
Юнисоглу
16
Гусейнов
16
Гусейнов
3
Юнисоглу
17
Надиров
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
17
Надиров
Остались в запасе
Германия
Азербайджан
12
Рене Адлер
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
16
Амит Гулузаде
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
20
Фабио Луис Рамим
АП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
12
Рене Адлер
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
16
Амит Гулузаде
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
20
Фабио Луис Рамим
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Германия - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Германия
Азербайджан
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+