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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Турция
Азербайджан - Турция: обзор матча 12 октября 2010
Азербайджан
12.10.2010, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Турция
38'
Р. Садыгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Турция
Желтая карточка
А. Чертоганов
Замена
В. Хусейнов
️️️️
В. Джавадов
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
С. Инан
Желтая карточка
К. Агаев
Замена
Р. Алиев
️️️️
Ф. Гулиев
Замена
С. Илдырым
️️️️
Т. Шанли
Желтая карточка
Р. Амиргулиев
Желтая карточка
М. Шукуров
Желтая карточка
Х. Балта
Замена
Нихат
️️️️
Э. Хурмаджи
Замена
А. Чертоганов
️️️️
Р. Маликов
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Садыгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Фарид Гулиев
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
0
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
0
Ибрахим Тораман
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
13
Вургун Хусейнов
ЦФ
Турция
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
21
Халил Алтынтоп
АП
22
Серкан Илдырым
ЦФ
8
Нихат
ЦФ
3-2-1-3
1
Агаев
3
Юнисоглу
15
Аббасов
14
Садыгов
5
Аллахвердиев
0
Шукуров
19
Амиргулиев
17
Надиров
0
Джавадов
0
Гулиев
3-2-3-1-1
1
Демирель
7
Генюл
3
Балта
2
Четин
0
Хурмаджи
0
Тораман
6
Алтынтоп
0
Белезоглу
8
Инан
9
Шентюрк
17
Шанли
0
Джавадов
13
Хусейнов
13
Хусейнов
0
Джавадов
2
Маликов
8
Чертоганов
8
Чертоганов
2
Маликов
0
Гулиев
11
Алиев
11
Алиев
0
Гулиев
17
Шанли
22
Илдырым
22
Илдырым
17
Шанли
8
Инан
21
Алтынтоп
21
Алтынтоп
8
Инан
0
Хурмаджи
8
Нихат
8
Нихат
0
Хурмаджи
Остались в запасе
Азербайджан
Турция
12
Фархад Велиев
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
Остались в запасе
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Азербайджан - Турция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
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