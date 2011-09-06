Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Казахстан
Азербайджан - Казахстан: обзор матча 06 сентября 2011
Азербайджан
06.09.2011, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 10 тур
3 : 2
Завершен
Казахстан
53'
Р. Алиев
62'
М. Шукуров (П)
68'
В. Джавадов
20'
С. Остапенко
77'
В. Евстигнеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Казахстан
Желтая карточка
М. Шукуров
Замена
Р. Абышев
️️️️
А. Исмаилов
Желтая карточка
М. Гурман
Замена
В. Евстигнеев
️️️️
М. Рожков
ГОЛ! 3:2!
В. Евстигнеев
Пас отдал
С. Гридин
Замена
С. Мужиков
️️️️
М. Шахметов
ГОЛ! 3:1!
В. Джавадов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Шукуров
Замена
М. Хайруллин
️️️️
Ж. Кукеев
ГОЛ! 1:1!
Р. Алиев
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
Замена
Б. Субашич
️️️️
А. Чертоганов
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Остапенко
Замена
С. Юнисоглу
️️️️
А. Набиев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
3
Акил Набиев
ЛП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
13
Вургун Хусейнов
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
14
Марат Шахметов
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Азербайджан
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
15
Руслан Абышев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
23
Эльшан Маммадов
ЦП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
18
Нуртаз Кургулин
ЦЗ
23
Виталий Евстигнеев
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
3-4-1-2
1
Агаев
20
Будак
14
Садыгов
0
Шукуров
3
Набиев
8
Чертоганов
19
Амиргулиев
22
Исмаилов
11
Алиев
0
Джавадов
13
Хусейнов
4-1-4-1
12
Мокин
0
Гридин
0
Рожков
3
Гурман
2
Киров
6
Нурдаулетов
7
Конысбаев
14
Шахметов
23
Логвиненко
21
Кукеев
9
Остапенко
22
Исмаилов
15
Абышев
15
Абышев
22
Исмаилов
3
Набиев
3
Юнисоглу
3
Юнисоглу
3
Набиев
8
Чертоганов
10
Субашич
10
Субашич
8
Чертоганов
0
Рожков
23
Евстигнеев
23
Евстигнеев
0
Рожков
21
Кукеев
10
Хайруллин
10
Хайруллин
21
Кукеев
14
Шахметов
7
Мужиков
7
Мужиков
14
Шахметов
Остались в запасе
Азербайджан
Казахстан
23
Эльшан Маммадов
ЦП
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
12
Антон Цирин
ВР
18
Нуртаз Кургулин
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Эльшан Маммадов
ЦП
23
Андрей Попович
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
Остались в запасе
12
Антон Цирин
ВР
18
Нуртаз Кургулин
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Азербайджан - Казахстан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Новости команд
Все
Азербайджан
Казахстан
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
10:06
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Матч с участием сборной Казахстана обслужит уникальный судья
9 октября
1
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
10:06
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Матч с участием сборной Казахстана обслужит уникальный судья
9 октября
1
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Казахстан – Фарерские острова: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+