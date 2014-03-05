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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - США
Украина - США: обзор матча 05 марта 2014
Украина
05.03.2014, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
США
12'
А. Ярмоленко
68'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - США
Замена
Н. Морозюк
️️️️
А. Ярмоленко
89'
89'
Замена
Т. Бойд
️️️️
А. Бедойя
Желтая карточка
Р. Безус
85'
85'
Желтая карточка
К. Демпси
85'
Замена
Х. Агудело
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Е. Макаренко
️️️️
В. Шевчук
80'
79'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Джонс
Замена
Эдмар
️️️️
Р. Ротань
77'
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
68'
Замена
О. Гусев
️️️️
Е. Коноплянка
65'
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Зозуля
65'
Желтая карточка
А. Федецкий
64'
63'
Замена
Б. Ши
️️️️
Э. Кастильо
62'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
С. Клестан
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Гармаш
46'
27'
Желтая карточка
Э. Кастильо
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
14
Руслан Ротань
ОП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
США
12
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЛЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ПЗ
23
Фабиан Джонсон
ЛП
16
Саша Клестан
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
8
Клинт Демпси
(К)
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Эдмар
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Уилльям Пэквуд
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Брек Ши
ЦП
14
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
15
Хуан Агудело
ЦФ
18
Терренс Бойд
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Пятов
13
Шевчук
3
Хачериди
5
Кучер
17
Федецкий
4
Тимощук
14
Ротань
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
19
Гармаш
8
Зозуля
4-2-3-1
12
Ховард
20
Кэмерон
5
Оньеву
6
Брукс
21
Кастильо
16
Клестан
13
Джонс
11
Бедойя
8
Демпси
23
Джонсон
17
Алтидор
14
Ротань
21
Эдмар
21
Эдмар
14
Ротань
7
Ярмоленко
9
Морозюк
9
Морозюк
7
Ярмоленко
19
Гармаш
18
Безус
18
Безус
19
Гармаш
13
Шевчук
14
Макаренко
14
Макаренко
13
Шевчук
10
Коноплянка
9
Гусев
9
Гусев
10
Коноплянка
8
Зозуля
22
Девич
22
Девич
8
Зозуля
21
Кастильо
21
Ши
21
Ши
21
Кастильо
13
Джонс
14
Уильямс
14
Уильямс
13
Джонс
16
Клестан
0
Йоханссон
0
Йоханссон
16
Клестан
17
Алтидор
15
Агудело
15
Агудело
17
Алтидор
11
Бедойя
18
Бойд
18
Бойд
11
Бедойя
Остались в запасе
Украина
США
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
15
Уилльям Пэквуд
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
15
Уилльям Пэквуд
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Украина - США
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Антонис Пападопулос
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