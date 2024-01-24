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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Тунис
ЮАР - Тунис: обзор матча 24 января 2024
ЮАР
24.01.2024, среда, 20:00
Кубок африканских наций, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Тунис
84'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
Э. Скири
Замена
З. Лепаса
️️️️
Э. Макгопа
84'
Замена
Т. Монаре
️️️️
Т. Зване
80'
70'
Замена
А. Жуини
️️️️
С. Жазири
70'
Замена
Н. Слити
️️️️
Э. Ахури
70'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Х. Рафья
Замена
Т. Масеко
️️️️
Т. Морена
67'
59'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
А. Слимане
Замена
Н. Мобби
️️️️
Х. Мудау
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
11
Темба Зване
АП
10
Перси Тау
ПВ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Яссин Мерья
(К)
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
8
Хамза Рафья
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
23
Наим Слити
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Уильямс
20
Мудау
18
Кекана
14
Мвала
6
Модиба
28
Морена
13
Ситхоле
4
Мокоена
11
Зване
10
Тау
99
Макгопа
4-1-3-1-1
22
Бен Саид
21
Кечрида
3
Тальби
4
Мерья
2
Абди
17
Скири
8
Рафья
14
Лайдуни
25
Слимане
7
Ахури
27
Жазири
20
Мудау
2
Мобби
2
Мобби
20
Мудау
11
Зване
15
Монаре
15
Монаре
11
Зване
28
Морена
12
Масеко
12
Масеко
28
Морена
99
Макгопа
17
Лепаса
17
Лепаса
99
Макгопа
7
Ахури
23
Слити
23
Слити
7
Ахури
17
Скири
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
17
Скири
25
Слимане
7
Мсакни
7
Мсакни
25
Слимане
8
Рафья
23
Лтайеф
23
Лтайеф
8
Рафья
27
Жазири
9
Жуини
9
Жуини
27
Жазири
Остались в запасе
ЮАР
Тунис
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Главный тренер
Уго Броос
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча ЮАР - Тунис
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
381
459
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Исса Си
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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