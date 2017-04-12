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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тосно
Волгарь - Тосно: обзор матча 12 апреля 2017
Волгарь
12.04.2017, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
89'
А. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тосно
90'
+3
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
С. Веркашанский
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:1!
А. Макаров
83'
Желтая карточка
С. Сухарев
80'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Г. Чиркин
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Д. Отставнов
72'
69'
Замена
В. Галиулин
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Скворцов
62'
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Шалаев
57'
56'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
В. Камилов
️️️️
Ш. Бибилов
54'
Желтая карточка
Д. Отставнов
49'
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
А. Скворцов
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-4-3
71
Бучнев
85
Григорьев
15
Плиев
30
Таказов
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
70
Кабутов
26
Отставнов
21
Бибилов
92
Скворцов
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
43
Логашов
57
Абазов
18
Сухарев
5
Никитин
18
Кашчелан
11
Макаров
8
Чиркин
10
Альшин
91
Заболотный
0
Милевский
26
Отставнов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
26
Отставнов
18
Шалаев
10
Букия
10
Букия
18
Шалаев
92
Скворцов
11
Сутормин
11
Сутормин
92
Скворцов
21
Бибилов
18
Камилов
18
Камилов
21
Бибилов
10
Альшин
21
Галиулин
21
Галиулин
10
Альшин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Чиркин
11
Макаров
88
Богаев
88
Богаев
11
Макаров
0
Милевский
48
Кутьин
48
Кутьин
0
Милевский
Остались в запасе
Волгарь
Тосно
11
Александр Болонин
ЛВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Статистика матча Волгарь - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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