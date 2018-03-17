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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 17 марта 2018
Суонси
17.03.2018, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
11'
К. Эриксен
45+1'
Э. Ламела
62'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Тоттенхэм
69'
Желтая карточка
Д. Санчес
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Эриксен
Пас отдал
Л. Моура
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Ламела
Пас отдал
М. Сиссоко
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Ламела
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-3-2
15
Нордфельдт
26
Моусон
5
Бартли
13
Ольссон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
18
Абрахам
12
Дайер
3-2-1-3-1
13
Ворм
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
17
Сиссоко
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
7
Моура
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Уго Льорис
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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