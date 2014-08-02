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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Витория Сетубал - Сандерленд
Витория Сетубал - Сандерленд: обзор матча 02 августа 2014
Витория Сетубал
02.08.2014, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Витория Сетубал - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
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