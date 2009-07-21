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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Стабек - Тирана
Стабек - Тирана: обзор матча 21 июля 2009
Стабек
21.07.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Тирана
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Личные встречи
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Статистика матча Стабек - Тирана
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0
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Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Информация о матче
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Тирана
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
«Спартак» может заменить Джано игроком из чемпионата Албании
2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
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