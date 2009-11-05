Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Вентспилс
Спортинг - Вентспилс: обзор матча 05 ноября 2009
Спортинг
05.11.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вентспилс
22'
К. Салейру
15'
А. Дзамперини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вентспилс
Замена
Р. Ругинс
️️️️
И. Цыгирлаш
Желтая карточка
А. Силва
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Вукчевич
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
Л. Грими
️️️️
Д. Карришу
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Ю. Жигарев
Замена
М. Анхель Ангуло
️️️️
А. Маркес
Желтая карточка
Ю. Жигарев
ГОЛ! 1:1!
К. Салейру
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзамперини
Желтая карточка
А. Маркес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
0
Педро Силва
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Лиедсон
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Вентспилс
1
Александр Колинько
ВР
31
Ронни Ходель
ЛЗ
18
Павелc Михадюкc
ЦЗ
17
Жан-Поль Ндеки
ЦЗ
0
Алессандро Дзамперини
ЦЗ
5
Евгений Космачев
ОП
4
Юрий Жигарев
ЦП
22
Игорь Цыгирлаш
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
Спортинг
16
Тьягу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
78
Абел
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Вентспилс
30
Павел Чесновский
ВР
24
Азамат Байматов
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
33
Жоау Мартинш
ЦФ
3-5-2
1
Патрисиу
5
Маркес
4
Тонел
0
Силва
44
Велозу
8
Моутинью
14
Фернандес
23
Карришу
3
Вукчевич
29
Салейру
19
Лиедсон
4-1-3-1
1
Колинько
18
Михадюкc
17
Ндеки
0
Дзамперини
31
Ходель
5
Космачев
4
Жигарев
22
Цыгирлаш
8
Чиркин
15
Лайзанс
23
Карришу
5
Грими
5
Грими
23
Карришу
5
Маркес
17
Ангуло
17
Ангуло
5
Маркес
3
Вукчевич
9
Поштига
9
Поштига
3
Вукчевич
22
Цыгирлаш
9
Ругинс
9
Ругинс
22
Цыгирлаш
4
Жигарев
33
Мартинш
33
Мартинш
4
Жигарев
Остались в запасе
Спортинг
Вентспилс
16
Тьягу
ВР
78
Абел
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
24
Азамат Байматов
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
78
Абел
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
24
Азамат Байматов
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Спортинг - Вентспилс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Вентспилс
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+