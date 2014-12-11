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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Спарта
Янг Бойз - Спарта: обзор матча 11 декабря 2014
Янг Бойз
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
75'
Г. Оаро (П)
90+4'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Спарта
ГОЛ! 2:0!
Р. Штеффен
90'
+4
Замена
А. Роша
️️️️
М. Гаич
89'
Желтая карточка
Р. Штеффен
88'
86'
Замена
Р. Беднар
️️️️
Й. Гушбауэр
85'
Желтая карточка
Я. Брабец
Замена
Л. Бертоне
️️️️
Ю. Кубо
82'
81'
Замена
П. Шик
️️️️
К. Намойнесу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Оаро
75'
74'
Желтая карточка
П. Кадержабек
65'
Желтая карточка
Б. Докал
Замена
Г. Сарате
️️️️
Р. Нуццоло
64'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
63'
60'
Замена
Т. Конате
️️️️
Т. Прикрыл
41'
Желтая карточка
К. Намойнесу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Спарта
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
7
Самуэль Афум
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-2-1-3
12
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
4
Вилотич
94
Хадергьонай
35
Жуниор
14
Гаич
11
Штеффен
99
Оаро
14
Кубо
14
Нуццоло
4-1-4-1
1
Штех
3
Кадержабек
26
Намойнесу
25
Холек
14
Брабец
23
Маречек
8
Матейовски
25
Гушбауэр
7
Крейчи
9
Докал
14
Прикрыл
14
Гаич
21
Роша
21
Роша
14
Гаич
14
Кубо
6
Бертоне
6
Бертоне
14
Кубо
14
Нуццоло
33
Сарате
33
Сарате
14
Нуццоло
14
Прикрыл
18
Конате
18
Конате
14
Прикрыл
25
Гушбауэр
19
Беднар
19
Беднар
25
Гушбауэр
26
Намойнесу
14
Шик
14
Шик
26
Намойнесу
Остались в запасе
Янг Бойз
Спарта
7
Самуэль Афум
ЦФ
1
Марко Вельфли
ВР
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
42
Войтех Ворел
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
7
Самуэль Афум
ЦФ
1
Марко Вельфли
ВР
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Янг Бойз - Спарта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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