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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Ульсан Хендэ
Шанхай Шэньхуа - Ульсан Хендэ: обзор матча 01 октября 2025
Шанхай Шэньхуа
01.10.2025, среда, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
48'
Л. Асуэ
62'
G. Ludwigson
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Ульсан Хендэ
Завершен
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Синичи Чан
84'
Замена
Yu Hanchao
️️️️➡️️
Луиш Асуэ
84'
81'
Замена
Чон Сын Хен
️️️️➡️️
Ким Юнь-Квон
81'
Замена
Hyun-taek Cho
️️️️➡️️
Gustav Ludwigson
75'
Желтая карточка
Choi Seok-Hyun
74'
Замена
Дарьян Боянич
️️️️➡️️
Min-seo Park
65'
Замена
Вон-сан Ум
️️️️➡️️
Erick Farias
65'
Замена
Yool Heo
️️️️➡️️
Матиас Лакава
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Тианий Гао
65'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Liu Chengyu
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Gustav Ludwigson
Пас отдал
Seung-beom Ko
60'
Желтая карточка
Myeong-kwan Seo
ГОЛ! 1:0!
Луиш Асуэ
48'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Луиш Асуэ
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
(К)
ЦЗ
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
26
Min-seo Park
ЦЗ
97
Erick Farias
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
14
Ли Джин Хён
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
20
Yu Hanchao
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
Ульсан Хендэ
23
Jeong-in Mun
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
18
Yool Heo
ЦФ
11
Вон-сан Ум
РФ
4-1-2-1-2
1
27
Чан
4
Цзян
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
8
15
Ву
10
Тейшейра
18
12
Асуэ
4-3-2-1
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
96
26
4
97
72
7
36
Лакава
14
Джин Хён
17
17
Гао
21
21
17
Гао
27
Чан
16
16
27
Чан
12
Асуэ
20
20
12
Асуэ
18
43
43
18
17
26
26
17
19
Ким Юнь-Квон
15
Сын Хен
15
Сын Хен
19
Ким Юнь-Квон
26
6
Боянич
6
Боянич
26
36
Лакава
18
18
36
Лакава
97
11
Ум
11
Ум
97
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Ульсан Хендэ
1
Yaxiong Bao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Jeong-in Mun
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
Остались в запасе
23
Jeong-in Mun
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Ульсан Хендэ
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
2
3
Количество передач
51
76
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
30645
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