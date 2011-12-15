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Шэмрок Роверс - Тоттенхэм
Шэмрок Роверс - Тоттенхэм: обзор матча 15 декабря 2011
Шэмрок Роверс
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
29'
С. Пиенаар
38'
Э. Таунсенд
45'
Д. Дефо
90+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - Тоттенхэм
+1
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Таунсенд
Замена
Я. Фальке
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Дефо
Замена
К. Килдафф
️️️️
К. Шеппард
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Г. Твигг
️️️️
Р. Финн
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
С. Райс
ГОЛ! 0:3!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Таунсенд
ГОЛ! 0:2!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Д. Дефо
ГОЛ! 0:1!
С. Пиенаар
Пас отдал
Сандро
Желтая карточка
Н. Кранчар
Желтая карточка
Д. Мюррей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
16
Ричард Браш
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
17
Кен Оман
ЦЗ
5
Дэн Мюррей
ЦЗ
2
Пэт Салливан
ПЗ
26
Джим Патерсон
ЛП
6
Стефан Райс
ОП
18
Крис Тюрнер
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
20
Билли Деннехи
ПП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Шэмрок Роверс
1
Райан Томпсон
ВР
6
Стефан О'Доннелл
ОП
7
Гэри МакКейб
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Гэри О'Нилл
ЦФ
9
Гэри Твигг
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-4-1
16
Браш
3
Стивенс
17
Оман
5
Мюррей
2
Салливан
6
Райс
26
Патерсон
18
Тюрнер
8
Финн
20
Деннехи
10
Шеппард
3-1-3-1-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
3
Роуз
8
Ливермор
19
Кранчар
30
Сандро
20
Пиенаар
25
Таунсенд
10
Дос Сантос
9
Дефо
10
Шеппард
16
Килдафф
16
Килдафф
10
Шеппард
6
Райс
6
О'Доннелл
6
О'Доннелл
6
Райс
8
Финн
9
Твигг
9
Твигг
8
Финн
32
Ассу-Экотто
44
Фальке
44
Фальке
32
Ассу-Экотто
9
Дефо
9
Кейн
9
Кейн
9
Дефо
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Тоттенхэм
7
Гэри МакКейб
ЦП
19
Гэри О'Нилл
ЦФ
1
Райан Томпсон
ВР
27
Роан Рикеттс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Эурелью Гомес
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
7
Гэри МакКейб
ЦП
19
Гэри О'Нилл
ЦФ
1
Райан Томпсон
ВР
27
Роан Рикеттс
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Шэмрок Роверс - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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