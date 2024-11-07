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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - ТНС
Шэмрок Роверс - ТНС: обзор матча 07 ноября 2024
Шэмрок Роверс
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
ТНС
23'
Д. Кенни
38'
Д. Уоттс
14'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - ТНС
87'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Поом
85'
Замена
Д. Ньюджент
️️️️
Д. Уоттс
85'
83'
Замена
A. Wilson
️️️️
Д. Уильямс
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Кенни
80'
75'
Замена
Б. Кларк
️️️️
R. Holden
Желтая карточка
Д. Клири
73'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Д. Бернс
70'
Замена
Г. Берк
️️️️
A. McEneff
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уоттс
Пас отдал
Д. Бернс
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кенни
Пас отдал
Н. Фарруджа
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
Д. МакМанус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
(К)
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
8
Aaron McEneff
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
(К)
ЦП
8
Райан Броббел
АП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
16
Дарра Ньюджент
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
33
Nathan Doforo
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
4-2-2-2
88
Полс
6
Клири
5
Грейс
23
Хонохэн
4
Лопеш
7
Уоттс
20
Поом
20
Фарруджа
12
Бернс
38
Кенни
8
3-2-2-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
21
Смит
10
Рэдмонд
8
Броббел
17
Уильямс
14
Уильямс
18
9
МакМанус
38
Кенни
9
Грин
9
Грин
38
Кенни
7
Уоттс
16
Ньюджент
16
Ньюджент
7
Уоттс
12
Бернс
29
Бирн
29
Бирн
12
Бернс
20
Поом
16
О'Нил
16
О'Нил
20
Поом
8
10
Берк
10
Берк
8
18
19
Кларк
19
Кларк
18
17
Уильямс
28
28
17
Уильямс
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
ТНС
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
30
Jack Edwards
ВР
33
Nathan Doforo
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
33
Nathan Doforo
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шэмрок Роверс - ТНС
1
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
577
434
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.05
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Главный судья:
Snir Levy, Israel
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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