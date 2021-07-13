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Лига чемпионов 2026/2027
Шэмрок Роверс - Слован
Шэмрок Роверс - Слован: обзор матча 13 июля 2021
Шэмрок Роверс
13.07.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Слован
16'
Г. Берк (П)
64'
Р. Тауэлл
73'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шэмрок Роверс - Слован
90'
Замена
А. Мустафич
️️️️
В. Вайсс
90'
Замена
М. Абена
️️️️
Й. де Кампс
Замена
А. Грин
️️️️
Р. Тауэлл
84'
83'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Р. Ратао
Замена
Ш. Хор
️️️️
J. O'Brien
82'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
73'
73'
ГОЛ! 2:1!
В. Вайсс
Замена
Д. Уоттс
️️️️
Г. О'Нил
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Тауэлл
Пас отдал
Р. Гаффни
64'
60'
Замена
И. Рабиу
️️️️
Э. Хенти
60'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Д. Грнчар
Желтая карточка
Г. О'Нил
45'
+2
33'
Желтая карточка
Г. Кашия
23'
Желтая карточка
Э. Хенти
Желтая карточка
Д. Мандрою
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Берк
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
8
Ронан Финн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
28
Joey O'Brien
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Син Кавана
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
3-3-1-3
1
Маннус
4
Лопеш
5
Грейс
5
Скейлз
8
Финн
16
О'Нил
17
Тауэлл
14
Мандрою
10
Берк
20
Гаффни
28
4-3-2-1
1
Чован
29
Божиков
4
Кашия
17
Медведев
81
Де Марко
23
Канкава
67
де Кампс
7
Вайсс
20
Грнчар
9
Ратао
19
Хенти
17
Тауэлл
9
Грин
9
Грин
17
Тауэлл
28
2
Хор
2
Хор
28
16
О'Нил
7
Уоттс
7
Уоттс
16
О'Нил
7
Вайсс
20
Мустафич
20
Мустафич
7
Вайсс
20
Грнчар
77
Чаврич
77
Чаврич
20
Грнчар
67
де Кампс
14
Абена
14
Абена
67
де Кампс
19
Хенти
10
Рабиу
10
Рабиу
19
Хенти
9
Ратао
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
9
Ратао
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Слован
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
88
Леон Полс
ВР
11
Син Кавана
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
2
Син Гэннон
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
88
Леон Полс
ВР
11
Син Кавана
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
2
Син Гэннон
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Шэмрок Роверс - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
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Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
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2 : 0
16.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
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Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
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Информация о матче
Стадион:
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