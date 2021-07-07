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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Шэмрок Роверс
Слован - Шэмрок Роверс: обзор матча 07 июля 2021
Слован
07.07.2021, среда, 19:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шэмрок Роверс
28'
Р. Ратао
47'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Слован - Шэмрок Роверс
90'
+5
Желтая карточка
Р. Финн
Пенальти не реализован!
В. Вайсс
90'
+5
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Ратао
90'
+2
Замена
Д. Грнчар
️️️️
А. Чаврич
74'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Д. Канкава
73'
68'
Замена
Д. Уоттс
️️️️
А. Грин
68'
Замена
Г. Берк
️️️️
Р. Тауэлл
68'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
С. Гэннон
Замена
В. Вайсс
️️️️
Э. Хенти
63'
Желтая карточка
Д. Канкава
50'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ратао
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ратао
Пас отдал
В. Де Марко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
17
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
67
Йори де Кампс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
30
Михал Сулла
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Эрик Даниэль
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
11
Син Кавана
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
28
Joey O'Brien
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
4-3-2-1
1
Чован
17
Медведев
29
Божиков
81
Де Марко
4
Кашия
67
де Кампс
23
Канкава
10
Рабиу
9
Ратао
77
Чаврич
19
Хенти
3-2-4-1
1
Маннус
5
Грейс
4
Лопеш
2
Хор
5
Скейлз
9
Грин
8
Финн
17
Тауэлл
2
Гэннон
16
О'Нил
20
Гаффни
77
Чаврич
20
Грнчар
20
Грнчар
77
Чаврич
23
Канкава
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
23
Канкава
19
Хенти
7
Вайсс
7
Вайсс
19
Хенти
9
Ратао
13
Стрелец
13
Стрелец
9
Ратао
9
Грин
7
Уоттс
7
Уоттс
9
Грин
2
Гэннон
14
Мандрою
14
Мандрою
2
Гэннон
17
Тауэлл
10
Берк
10
Берк
17
Тауэлл
Остались в запасе
Слован
Шэмрок Роверс
6
Филип Лихы
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
23
Эрик Даниэль
ЦП
Главный тренер
Франтишек Штрака
88
Леон Полс
ВР
11
Син Кавана
ЦП
28
Joey O'Brien
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
6
Филип Лихы
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
23
Эрик Даниэль
ЦП
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
11
Син Кавана
ЦП
28
Joey O'Brien
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Слован - Шэмрок Роверс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
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Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
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2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
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