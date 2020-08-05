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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Вольфсбург
Шахтер - Вольфсбург: обзор матча 05 августа 2020
Шахтер
05.08.2020, среда, 19:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Вольфсбург
89'
А. Мораес
90+1'
М. Соломон
90+3'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Вольфсбург
ГОЛ! 3:0!
А. Мораес
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Соломон
Пас отдал
Е. Коноплянка
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
Додо
89'
87'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тайсон
86'
83'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Руссийон
Замена
М. Соломон
️️️️
Марлос
77'
76'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Й. Брекало
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Антонио
74'
71'
Желтая карточка
К. Шлагер
70'
Вторая желтая
Д. Энтони Брукс
Красная карточка
Д. Хочолава
68'
61'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Д. Гинчек
Желтая карточка
С. Кривцов
59'
57'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
Вольфсбург
45
Лино Кастен
ВР
12
Павао Перван
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
22
Матвиенко
5
Хочолава
27
Кривцов
17
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
4-2-2-2
1
Кастелс
32
Тиссеран
5
Понграчич
25
Брукс
21
Руссийон
21
Шлагер
27
Арнольд
27
Са
7
Брекало
10
Гинчек
9
Вегхорст
10
Марлос
10
Соломон
10
Соломон
10
Марлос
8
Антонио
21
Коваленко
21
Коваленко
8
Антонио
11
Тайсон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тайсон
7
Брекало
23
Гилявоги
23
Гилявоги
7
Брекало
21
Руссийон
30
Клаус
30
Клаус
21
Руссийон
10
Гинчек
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Гинчек
Остались в запасе
Шахтер
Вольфсбург
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
38
Яннес Хорн
ЛЗ
45
Лино Кастен
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
45
Лино Кастен
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шахтер - Вольфсбург
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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