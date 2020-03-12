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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Шахтер
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча 12 марта 2020
Вольфсбург
12.03.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Шахтер
48'
Д. Энтони Брукс
17'
А. Мораес
73'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шахтер
88'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Мехмеди
80'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Антонио
Пас отдал
А. Патрик
Замена
В. Са
️️️️
К. Шлагер
73'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
71'
68'
Замена
Д. Хочолава
️️️️
Исмаили
66'
Замена
Майкон
️️️️
В. Коваленко
Желтая карточка
Р. Штеффен
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
Й. Брекало
48'
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
45'
+2
22'
Пенальти не реализован!
В. Коваленко
Желтая карточка
В. Вегхорст
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
11
Тайсон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-3-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
25
Брукс
31
Кнохе
27
Арнольд
21
Шлагер
31
Герхардт
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-2-3-1
30
Пятов
17
Додо
22
Матвиенко
27
Кривцов
31
Исмаили
11
Тайсон
8
Антонио
11
Тете
21
Коваленко
10
Патрик
18
Мораес
21
Шлагер
27
Са
27
Са
21
Шлагер
14
Мехмеди
10
Гинчек
10
Гинчек
14
Мехмеди
31
Исмаили
5
Хочолава
5
Хочолава
31
Исмаили
21
Коваленко
8
Майкон
8
Майкон
21
Коваленко
11
Тайсон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тайсон
Остались в запасе
Вольфсбург
Шахтер
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
50
Сергей Болбат
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Вольфсбург - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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