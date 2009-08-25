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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Сивасспор
Шахтер - Сивасспор: обзор матча 25 августа 2009
Шахтер
25.08.2009, вторник, 20:00
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Сивасспор
23'
Жадсон (П)
58'
Л. Адриано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Сивасспор
Желтая карточка
У. Кавук
Замена
Ф. Бикмаз
️️️️
М. Сезгелмез
Желтая карточка
Я. Чакмак
Замена
А. Агбету
️️️️
Д. Йилмаз
Замена
Фернандиньо
️️️️
А. Гай
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Илсиньо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Адриано
Замена
У. Кавук
️️️️
А. Дерели
Желтая карточка
А. Полянский
Замена
Л. Адриано
️️️️
Д. Агахова
Желтая карточка
М. Сезгелмез
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
2
Алексей Полянский
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Сивасспор
35
Акин Вардар
ВР
8
Кадир Бекмежи
ЛЗ
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
35
Мурат Сезгелмез
ЦЗ
14
Янник Каманан
ПЗ
61
Абдуррахман Дерели
ЛП
8
Ибрахим Дагашан
ЦП
44
Питер Мбемба
ЦП
18
Джихан Йилмаз
ПП
77
Онур Тунджер
ЦФ
35
Эрман Кылыч
ЦФ
Главный тренер
Бюлент Угюн
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Сивасспор
74
Алисан Шекер
ВР
67
Угур Кавук
ЦЗ
88
Ферхат Бикмаз
ЦП
30
Аким Агбету
ЦФ
4-3-2-1
12
Худжамов
14
Кобин
33
Чижов
32
Ищенко
33
Срна
19
Гай
2
Полянский
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Агахова
4-4-2
35
Вардар
14
Каманан
23
Чакмак
35
Сезгелмез
8
Бекмежи
18
Йилмаз
8
Дагашан
44
Мбемба
61
Дерели
35
Кылыч
77
Тунджер
77
Илсиньо
44
Ракицкий
44
Ракицкий
77
Илсиньо
19
Гай
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
19
Гай
77
Агахова
4
Адриано
4
Адриано
77
Агахова
35
Сезгелмез
88
Бикмаз
88
Бикмаз
35
Сезгелмез
61
Дерели
67
Кавук
67
Кавук
61
Дерели
18
Йилмаз
30
Агбету
30
Агбету
18
Йилмаз
Остались в запасе
Шахтер
Сивасспор
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
74
Алисан Шекер
ВР
Главный тренер
Бюлент Угюн
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
74
Алисан Шекер
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Бюлент Угюн
Статистика матча Шахтер - Сивасспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
РСК Олимпийский
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