Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сивасспор - Шахтер
Сивасспор - Шахтер: обзор матча 20 августа 2009
Сивасспор
20.08.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер
6'
А. Гай
76'
Илсиньо
87'
В. Кобин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Шахтер
Красная карточка
М. Петкович
+1
ГОЛ! 0:3!
В. Кобин
Пас отдал
Р. Рац
Желтая карточка
С. Байрак
Замена
О. Тунджер
️️️️
Д. Йилмаз
Замена
А. Полянский
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 0:2!
Илсиньо
Пас отдал
Д. Агахова
Желтая карточка
А. Гай
Желтая карточка
И. Дагашан
Замена
Д. Агахова
️️️️
А. Гладкий
Замена
Виллиан
️️️️
Жадсон
Замена
Я. Каманан
️️️️
Х. Буазза
Замена
М. Эрсен
️️️️
М. Айдын
Желтая карточка
Я. Чакмак
16'
Желтая карточка
Жадсон
ГОЛ! 0:1!
А. Гай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
1
Майкл Петкович
ВР
8
Кадир Бекмежи
ЛЗ
58
Хайреттин Йерликая
(К)
ЦЗ
4
Седат Байрак
ЦЗ
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
61
Абдуррахман Дерели
ЛП
7
Муса Айдын
ЦП
8
Ибрахим Дагашан
ЦП
18
Джихан Йилмаз
ПП
11
Хамер Буазза
ЦФ
11
Ибрагим Сахин
ЦФ
Главный тренер
Бюлент Угюн
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Сивасспор
35
Акин Вардар
ВР
35
Мурат Сезгелмез
ЦЗ
14
Янник Каманан
ПЗ
44
Питер Мбемба
ЦП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
35
Эрман Кылыч
ЦФ
77
Онур Тунджер
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
4-4-2
1
Петкович
8
Бекмежи
4
Байрак
23
Чакмак
58
Йерликая
61
Дерели
7
Айдын
8
Дагашан
18
Йилмаз
11
Сахин
11
Буазза
4-3-2-1
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
5
Фернандиньо
19
Гай
3
Хюбшман
77
Илсиньо
10
Жадсон
20
Гладкий
7
Айдын
28
Эрсен
28
Эрсен
7
Айдын
11
Буазза
14
Каманан
14
Каманан
11
Буазза
18
Йилмаз
77
Тунджер
77
Тунджер
18
Йилмаз
10
Жадсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Жадсон
19
Гай
2
Полянский
2
Полянский
19
Гай
20
Гладкий
77
Агахова
77
Агахова
20
Гладкий
Остались в запасе
Сивасспор
Шахтер
35
Акин Вардар
ВР
35
Мурат Сезгелмез
ЦЗ
44
Питер Мбемба
ЦП
35
Эрман Кылыч
ЦФ
Главный тренер
Бюлент Угюн
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Акин Вардар
ВР
35
Мурат Сезгелмез
ЦЗ
44
Питер Мбемба
ЦП
35
Эрман Кылыч
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
Главный тренер
Бюлент Угюн
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Сивасспор - Шахтер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Помощники судьи:
Мо Матадар
Jake Collin (оба - Англия)
Делегат:
Ян Дамгор (Дания)
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+