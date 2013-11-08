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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Слован
Севилья - Слован: обзор матча 08 ноября 2013
Севилья
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Слован
29'
Д. Перотти
71'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Слован
Желтая карточка
С. Мбиа
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Й. Шурал
90'
+2
Замена
Л. Гушек
️️️️
М. Рабушич
Замена
Витоло
️️️️
Д. Перотти
80'
77'
Желтая карточка
И. Сакей
Замена
К. Бакка
️️️️
Р. Русеску
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Павелка
70'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
С. Рыбалка
Замена
И. Ракитич
️️️️
Б. Рабельо
69'
63'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Деларж
Желтая карточка
С. Кристофоро
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Перотти
29'
28'
Желтая карточка
Р. Ковач
Желтая карточка
Кала
22'
10'
Желтая карточка
М. Фридек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Слован
1
Збинек Хаужр
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Любош Колар
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Любош Гушек
ЦФ
4-4-2
13
Варас
3
Наварро
17
Фасио
16
Кала
23
Коке
10
Рабельо
19
Рейес
41
Кристофоро
25
Мбиа
24
Русеску
8
Перотти
1-5-1-3
30
Грошшо
2
Келич
5
Сакей
37
Рыбалка
17
Фридек
15
Ковач
8
Павелка
3
Флейшман
32
Шурал
28
Деларж
7
Рабушич
10
Рабельо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Рабельо
8
Перотти
7
Витоло
7
Витоло
8
Перотти
24
Русеску
70
Бакка
70
Бакка
24
Русеску
37
Рыбалка
5
Цоуфал
5
Цоуфал
37
Рыбалка
28
Деларж
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
28
Деларж
7
Рабушич
20
Гушек
20
Гушек
7
Рабушич
Остались в запасе
Севилья
Слован
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
1
Збинек Хаужр
ВР
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
1
Збинек Хаужр
ВР
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Севилья - Слован
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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