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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зиря - Шериф
Зиря - Шериф: обзор матча 18 июля 2024
Зиря
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Шериф
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Статистика матча Зиря - Шериф
1
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1
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0
Матчи команд
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Имишли
2 : 2
20.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
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