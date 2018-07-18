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Шериф - Торпедо
Шериф - Торпедо: обзор матча 18 июля 2018
Шериф
18.07.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шериф - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
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1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
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- : -
25.11.2026
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Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
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07.11.2026
Торпедо
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Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Торпедо
0 : 1
18.10.2026
Рустави
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