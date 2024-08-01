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Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Сент-Патрикс
Вадуц - Сент-Патрикс: обзор матча 01 августа 2024
Вадуц
01.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Сент-Патрикс
22'
Ф. Кавен (П)
76'
Ф. Кавен
28'
Z. Elbouzedi
81'
Р. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Сент-Патрикс
90'
+1
Желтая карточка
A. Sjoberg
85'
Замена
J. McClelland
️️️️
Р. Палмер
85'
Замена
C. Kavanagh
️️️️
M. Melia
81'
ГОЛ! 2:2!
Р. Палмер
Замена
М. Эберхард
️️️️
Л. Эмини
78'
Замена
M. Hammerich
️️️️
Н. Хаслер
78'
Желтая карточка
Ф. Кавен
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кавен
76'
Замена
J. Mertens
️️️️
M. Beeli
72'
71'
Желтая карточка
А. Болджер
70'
Желтая карточка
Д. Ананг
Замена
J. De Donno
️️️️
J. Navarro
67'
63'
Замена
К. Ливи
️️️️
Z. Elbouzedi
63'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Д. Малрейни
50'
Замена
А. Болджер
️️️️
C. Forrester
Желтая карточка
Д. Симани
36'
28'
ГОЛ! 1:1!
Z. Elbouzedi
Пас отдал
Д. Малрейни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кавен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
25
Леон Шаффран
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Лиридон Бериша
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
11
Danilo Del Toro
ЦП
11
Javi Navarro
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
29
Фабрицио Кавен
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Joe Redmond
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
6
Jamie Lennon
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Christopher Forrester
ЦП
21
Axel Sjoberg
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
10
Mason Melia
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
27
Фабиан Штебер
ЛЗ
20
Симон Люхингер
ЦП
15
Simeon Weber
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
29
Jonathan De Donno
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
Сент-Патрикс
43
Shaun Hall
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
11
Cian Kavanagh
ЦФ
2-5-3
25
Шаффран
6
Симани
5
Бериша
10
Эмини
8
Визер
11
11
4
Хаслер
7
29
Кавен
14
2-3-5
94
Ананг
4
44
6
17
Палмер
8
21
3
7
10
11
Малрейни
10
Эмини
22
Эберхард
22
Эберхард
10
Эмини
4
Хаслер
23
23
4
Хаслер
11
29
29
11
14
2
2
14
11
Малрейни
30
30
11
Малрейни
7
10
Ливи
10
Ливи
7
8
8
Болджер
8
Болджер
8
17
Палмер
11
11
17
Палмер
10
11
11
10
Остались в запасе
Вадуц
Сент-Патрикс
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
27
Фабиан Штебер
ЛЗ
20
Симон Люхингер
ЦП
15
Simeon Weber
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
43
Shaun Hall
ВР
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
27
Фабиан Штебер
ЛЗ
20
Симон Люхингер
ЦП
15
Simeon Weber
ЦП
Остались в запасе
43
Shaun Hall
ВР
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Джон Дэли
Статистика матча Вадуц - Сент-Патрикс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Вадуц
- : -
05.12.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Райнпарк
Посещаемость:
1405 из 6127 зрителей (22%)
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