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Лига конференций 2026/2027
Сент-Патрикс - Вадуц
Сент-Патрикс - Вадуц: обзор матча 25 июля 2024
Сент-Патрикс
25.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Вадуц
6'
Д. Малрейни
17'
Д. Малрейни
77'
J. Redmond
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Патрикс - Вадуц
Замена
A. Nolan
️️️️
C. Forrester
87'
Замена
C. Kavanagh
️️️️
M. Melia
87'
86'
Замена
Ф. Штебер
️️️️
А. Крауши
ГОЛ! 3:0!
J. Redmond
Пас отдал
C. Forrester
77'
Замена
А. Болджер
️️️️
Р. Палмер
76'
Замена
J. McClelland
️️️️
Д. Малрейни
76'
70'
Замена
J. Navarro
️️️️
Ф. Кавен
Замена
К. Ливи
️️️️
Z. Elbouzedi
70'
55'
Желтая карточка
А. Крауши
46'
Замена
М. Эберхард
️️️️
Л. Эмини
29'
Желтая карточка
M. Beeli
ГОЛ! 2:0!
Д. Малрейни
Пас отдал
Р. Палмер
17'
16'
Желтая карточка
Л. Эмини
ГОЛ! 1:0!
Д. Малрейни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
4
Joe Redmond
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
6
Jamie Lennon
ЦП
8
Christopher Forrester
ЦП
21
Axel Sjoberg
ЦФ
10
Mason Melia
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Лиридон Бериша
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ПЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
29
Фабрицио Кавен
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Сент-Патрикс
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
11
Cian Kavanagh
ЦФ
9
Ruairi Keating
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
27
Фабиан Штебер
ЛЗ
8
Сандро Визер
ЦП
11
Javi Navarro
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
2-3-5
94
Ананг
44
4
17
Палмер
6
8
10
3
11
Малрейни
7
21
3-2-3
1
Бюхель
17
Крауши
5
Бериша
6
Симани
4
Хаслер
10
Эмини
7
29
Кавен
14
8
19
19
8
17
Палмер
8
Болджер
8
Болджер
17
Палмер
11
Малрейни
11
11
11
Малрейни
7
10
Ливи
10
Ливи
7
10
11
11
10
17
Крауши
27
Штебер
27
Штебер
17
Крауши
29
Кавен
11
11
29
Кавен
10
Эмини
22
Эберхард
22
Эберхард
10
Эмини
Остались в запасе
Сент-Патрикс
Вадуц
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
10
Brandon Kavanagh
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
9
Ruairi Keating
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
8
Сандро Визер
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
10
Brandon Kavanagh
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
9
Ruairi Keating
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
8
Сандро Визер
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Сент-Патрикс - Вадуц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Вадуц
- : -
05.12.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Tom Owen, Wales
Стадион:
Richmond Park, Dublin
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