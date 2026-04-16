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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Сиэтл - Тигрес УАНЛ
Сиэтл - Тигрес УАНЛ: обзор матча 16 апреля 2026
Сиэтл
16.04.2026, четверг, 06:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Тигрес УАНЛ
11'
А. Русняк
48'
Д. Мусовски
82'
А. Русняк
31'
Жоаким
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Тигрес УАНЛ
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Diego Sanchez
90'
+6'
Желтая карточка
Пол Ротрок
87'
85'
Замена
Diego Sanchez
️️️️➡️️
Родриго Агирре
83'
Замена
Juan Vigón
️️️️➡️️
Хесус Ангуло
Замена
Хассани Дотсон
️️️️➡️️
Нуху Толо
83'
ГОЛ! 3:1!
Альберт Русняк
Пас отдал
Кристиан Рольдан
82'
Желтая карточка
Дэнни Мусовски
76'
Замена
Пол Арриола
️️️️➡️️
Калани Косса-Рьенци
71'
ГОЛ! 2:1!
Дэнни Мусовски
Пас отдал
Джордан Моррис
48'
Замена
Дэнни Мусовски
️️️️➡️️
Snyder Brunell
46'
46'
Замена
Хуан Хосе Пурата
️️️️➡️️
Диего Лайнес
45'
+4'
31'
ГОЛ! 1:1!
Жоаким
Пас отдал
Хуан Брунетта
27'
Желтая карточка
Диего Лайнес
ГОЛ! 1:0!
Альберт Русняк
Пас отдал
Кристиан Рольдан
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
(К)
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
37
Snyder Brunell
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Тигрес УАНЛ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
77
Jonathan Herrera
ЦП
11
Хуан Брунетта
(К)
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Анхель Корреа
ПВ
1
N. Guzman
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
50
Max Anchor
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
45
P. Kingston
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
36
Yu Tsukanome
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Тигрес УАНЛ
13
Antonio Carrera
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
30
Diego Sanchez
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
85
Косса-Рьенци
25
Раген
16
Рольдан
37
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
14
Ротрок
9
Феррейра
3-3-3-2
14
27
Ангуло
28
Жоаким
23
Ромуло
5
Араухо
77
7
Корреа
11
Брунетта
16
Лайнес
17
Агирре
1
5
Толо
31
Дотсон
31
Дотсон
5
Толо
85
Косса-Рьенци
17
Арриола
17
Арриола
85
Косса-Рьенци
37
19
Мусовски
19
Мусовски
37
16
Лайнес
4
Пурата
4
Пурата
16
Лайнес
27
Ангуло
6
6
27
Ангуло
17
Агирре
30
30
17
Агирре
Остались в запасе
Сиэтл
Тигрес УАНЛ
26
Эндрю Томас
ВР
50
Max Anchor
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
45
P. Kingston
ЦП
36
Yu Tsukanome
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Antonio Carrera
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Остались в запасе
26
Эндрю Томас
ВР
50
Max Anchor
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
45
P. Kingston
ЦП
36
Yu Tsukanome
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
13
Antonio Carrera
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Статистика матча Сиэтл - Тигрес УАНЛ
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
8
Количество передач
538
243
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.6
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
20036
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