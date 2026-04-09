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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Тигрес УАНЛ - Сиэтл
Тигрес УАНЛ - Сиэтл: обзор матча 09 апреля 2026
Тигрес УАНЛ
09.04.2026, четверг, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Сиэтл
51'
J. Herrera
76'
Д. Раген (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Сиэтл
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
P. Kingston
90'
+4'
87'
Замена
Коди Бейкер
️️️️➡️️
Snyder Brunell
Замена
Марсело Флорес
️️️️➡️️
Jonathan Herrera
86'
Замена
Хуан Хосе Пурата
️️️️➡️️
Хесус Ангуло
86'
Замена
Андре-Пьер Жиньяк
️️️️➡️️
Родриго Агирре
86'
77'
Замена
Хассани Дотсон
️️️️➡️️
Альберт Русняк
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Джексон Раген
76'
72'
Замена
P. Kingston
️️️️➡️️
Нуху Толо
72'
Замена
Хесус Феррейра
️️️️➡️️
Пол Арриола
71'
Замена
Осазе Де Росарио
️️️️➡️️
Джордан Моррис
Замена
Хуан Брунетта
️️️️➡️️
Диего Лайнес
69'
58'
Желтая карточка
Кристиан Рольдан
Желтая карточка
Фернандо Горриаран
58'
Желтая карточка
Родриго Агирре
57'
ГОЛ! 1:0!
Jonathan Herrera
Пас отдал
Фернандо Горриаран
51'
Пенальти не реализован
Анхель Корреа
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Нуху Толо
45'
+5'
Замена
Жоаким
️️️️➡️️
Владимир Лоронья
43'
Травма
Владимир Лоронья
42'
Желтая карточка
Jonathan Herrera
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
8
Фернандо Горриаран
(К)
ЦП
77
Jonathan Herrera
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Анхель Корреа
ПВ
1
N. Guzman
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Сиэтл
24
Штефан Фрай
(К)
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
37
Snyder Brunell
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
17
Пол Арриола
ПВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Тигрес УАНЛ
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
20
Марсело Флорес
АП
30
Diego Sanchez
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Сиэтл
50
Max Anchor
ВР
26
Эндрю Томас
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
45
P. Kingston
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
36
Yu Tsukanome
ЦФ
3-4-2-2
14
27
Ангуло
32
Лоронья
23
Ромуло
8
Горриаран
77
5
Араухо
16
Лайнес
7
Корреа
17
Агирре
1
4-3-2-1
24
Фрай
16
Рольдан
85
Косса-Рьенци
25
Раген
5
Толо
11
Русняк
7
Рольдан
37
17
Арриола
13
Моррис
14
Ротрок
32
Лоронья
28
Жоаким
28
Жоаким
32
Лоронья
27
Ангуло
4
Пурата
4
Пурата
27
Ангуло
16
Лайнес
11
Брунетта
11
Брунетта
16
Лайнес
77
20
Флорес
20
Флорес
77
17
Агирре
10
Жиньяк
10
Жиньяк
17
Агирре
37
33
Бейкер
33
Бейкер
37
11
Русняк
31
Дотсон
31
Дотсон
11
Русняк
5
Толо
45
45
5
Толо
13
Моррис
95
Де Росарио
95
Де Росарио
13
Моррис
17
Арриола
9
Феррейра
9
Феррейра
17
Арриола
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Сиэтл
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
30
Diego Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
50
Max Anchor
ВР
26
Эндрю Томас
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
36
Yu Tsukanome
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
2
Francisco Reyes
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
30
Diego Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
50
Max Anchor
ВР
26
Эндрю Томас
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
36
Yu Tsukanome
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Сиэтл
3
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
13
Офсайды
1
3
Количество передач
474
365
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.81
Информация о матче
Главный судья:
Juan Calderon, Costa Rica
Стадион:
Estadio Universitario (UANL), Monterrey
Посещаемость:
37641
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США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
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США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
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США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
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