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Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Сент-Этьен
Вольфсбург - Сент-Этьен: обзор матча 12 декабря 2019
Вольфсбург
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Сент-Этьен
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+4
78'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Желтая карточка
К. Мбабу
24'
21'
Желтая карточка
Р. Берич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Вольфсбург
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Франк Онора
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
3-3-2-1
12
Перван
31
Кнохе
32
Тиссеран
43
Мбабу
31
Герхардт
37
Реджбечай
21
Шлагер
7
Брекало
11
Штеффен
10
Гинчек
3-2-2-1-2
40
Мулен
14
Паленсия
15
Колоджейчак
2
Мукуди
6
М'Вила
14
Аолу
10
Диуссе
28
Юссуф
70
Норден
9
Берич
17
Амума
Остались в запасе
Вольфсбург
Сент-Этьен
21
Джером Руссийон
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Стефан Баич
ВР
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Вольфсбург - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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