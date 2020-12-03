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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Янг Бойз
Рома - Янг Бойз: обзор матча 03 декабря 2020
Рома
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
44'
Б. Майорал
81'
Э. Джеко
34'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Янг Бойз
83'
Красная карточка
М. Камара
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
81'
76'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
76'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
74'
Желтая карточка
М. Элиа
68'
Замена
М. Элиа
️️️️
У. Гарсия
68'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Эбишер
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Б. Кристанте
65'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
60'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Г. Вильяр
60'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Педро
46'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Р. Ибаньес
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Педро
44'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Ж. Лефор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Рома
50
Филиппо Берти
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
33
Калафьори
15
Жуан
3
Ибаньес
24
Диавара
4
Кристанте
33
Перес
12
Вильяр
9
Педро
23
Перес
9
Майорал
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
30
Хефти
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
17
Нсаме
9
Педро
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Педро
3
Ибаньес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
3
Ибаньес
4
Кристанте
17
Фасио
17
Фасио
4
Кристанте
12
Вильяр
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
12
Вильяр
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
25
Гарсия
12
Элиа
12
Элиа
25
Гарсия
20
Эбишер
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
Рома
Янг Бойз
50
Филиппо Берти
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
50
Филиппо Берти
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Остались в запасе
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Рома - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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